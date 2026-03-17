人間の「知性」とはいったい何なのか。AIはそれをどこまで再現し、そして超えていくのか。こうした壮大な問いを解き明かすのが『知性の未来脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか』（恩蔵絢子訳／新潮社）。ニューヨークを拠点とするAI起業家マックス・ベネット氏が、40億年にわたる生命の歴史を辿りながら、生物の脳の進化からAIの登場までの知性の発展について論じている。「知性の未来」はどこへ向かうのか？