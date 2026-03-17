楽天ペイメントは、関西3空港で「楽天ペイ」の利用に対応した。関西国際空港、伊丹空港、神戸空港で利用が可能となった。支払金額に応じて、最大2.5％の楽天ポイントが還元されるほか、楽天ポイントを決済時に利用することもできる。すでに、楽天ペイメントが展開するIC型電子マネー「楽天Edy」の利用に対応していた。