ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で注目を浴びているミニ抱き枕をご存知でしょうか。人気ファブリックアイテムブランド「Fabrico」の「イエティ」という商品に似ているアイテムで、本家はなんと14,000円以上。スタンダードプロダクツならお得にGETできるので、今飛ぶように売れています！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：抱き枕 イエティ ミニ ブラウン価格：￥550（税込）サイズ（約）：26cm×29cm×9cm販売