プレミアリーグ第30節でセンセーショナルな活躍を見せたアーセナルの16歳MFマックス・ダウマン。先制点につながる鋭いクロスを放っただけでなく、アディショナルタイムには独走ゴールを記録。このゴールはプレミアリーグ史上最年少ゴールと認定された。ジョン・テリー氏はリオネル・メッシと比較したコメントを出し、一気に注目度が高まったダウマン。しかしそんななかで、ちょっとした事件が起こっていたようだ。『talkSPORTS』に