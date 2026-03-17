仙台ターミナルビルは、「ホテルメトロポリタン ベース仙台」を4月23日に開業する。建物は地上9階建てで、1階にオールデイダイニング、2階から9階に客室を配置する。客室は全56室で、ダブル、ツイン、フォース、ユニバーサルの7タイプを設け、モデレートツインプラスはソファベッド利用で3名まで宿泊できる。全室で浴室・トイレ・洗面台を分離した造りとし、ベースダブルとベースツインはシャワーブースのみでバスを設けない。室内