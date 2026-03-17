横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、桜と苺をテーマにした「スプリング イブニングハイティー」を3月1日から4月30日まで提供している。メニューは、桜色のビーツとじゃがいものブルーテ、彩り野菜のプティサラダ、サーモンとフロマージュブランのタルト、苺とモッツァレラチーズのカプレーゼ、鴨のスモークとオレンジのピンチョスなど桜を連想させる淡い色合いの前菜、ビーツを練り込んだ桜色バンズのミニバーガー、わさびソ