「ダイソーの真空マグってどうなの…？」と半信半疑で購入したこちらの商品。実際に使ってみると、お値段以上の保温性で普段使いには十分すぎるクオリティでした！無駄のないシンプルなデザインも魅力で、朝のコーヒータイムや在宅ワーク中の飲み物を入れるのにももってこいなアイテムです。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：真空ステンレスマグ価格：￥770（税込）内容量：430mL販売ショップ：ダ