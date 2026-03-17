花粉が辛い季節。筆者も鼻水や目のかゆみなどに悩まされており、ティッシュや目薬、点鼻薬が手放せない毎日です。そのせいかいつも机が散らかっていたり、必要な時に花粉症グッズが手元になかったり…なにかいい収納がないかな〜とダイソーを訪れると、ソフトパックティッシュや薬を集約できる画期的な商品を発見しました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ウォールポケット（ウッド、ティッシュケース付）価格：￥330（