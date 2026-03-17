HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEの特別展「Amid Impasto of Colors ―積み重なる色―」が、東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3で開催されています。会期は2026年3月14日から4月12日まで。photo by ©FASHION HEADLINE本展は、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEの2026年春夏コレクションへと発展した、色彩のフィールドワークとそのプロセスに焦点を当てた展示です。デザインチームが筆を携え、イタリア各地を巡りなが