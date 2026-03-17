かなり心強い迎撃ミサイル？ウクライナ国防省は2026年3月13日、パトリオットミサイルシステムで使用される迎撃ミサイル「PAC-3」が、弾道ミサイルや極超音速ミサイルに対して最も効果的な迎撃手段であると発表しました。【動画】迎撃困難なミサイルも対処！「ツィルコン」を迎撃するPAC-3これは、ドイツのラムシュタイン空軍基地で定期開催される国際的なウクライナ防衛支援会議において、新たなPAC-3ミサイルの供与が決定した