aunment AIは17日、スマートウォッチ「wena X」（ウェナクロス）を発表した。20日11時からクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」でクラウドファンディングを開始する。価格は超早割（先着500本）で18％オフの4万6800円。発送は12月末から順次行われる予定。 新製品を手掛けるaunment AIは、ソニーの「wena」開発チームがスピンアウトした企業で、ソニーから商標や知的財産を譲り受けたほ