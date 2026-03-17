ファーウェイ・ジャパンは、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」において、メッシュWi-Fiルーター「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」の支援受付を開始した。 本体と中継機のセットが4万3780円、本体のみが2万8380円で、GREEN FUNDINGでは早割価格も用意されている。 「雪に覆われた山頂」をイメージしたデザインを採用し、ルームライトの機能を兼ね備える「インテリアルー