子どもたちに優れた作品に触れてもらおうと、鹿児島日産自動車が県内の図書館などに童話と絵本を贈りました。鹿児島市の県立図書館で行われたのは、童話と絵本の寄贈式です。日産自動車が子どもたちに優れた作品に触れてもらおうとアマチュア作家を対象としたコンテストの大賞作品を毎年、全国の図書館に寄贈しているものです。今年は童話の「春風の魔法使い」と絵本の「うらがわ ともだち」の2冊が県内107の図書館や公民館に