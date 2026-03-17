俳優の小泉孝太郎が１７日、兵庫・西宮市の阪急西宮ガーデンズで「阪急西宮ガーデンズ春のお花見会」に出席した。質問ボックスへの回答タイムでは「最近はまっている食べ物は」と質問が。小泉は「僕は本当に好き嫌いほぼなく、ありとあらゆるジャンルのものをいただいてますけど、甘い物も相当いけるんです」とニヤリ。東京でも甘い物を食べながら日本酒を飲む姿を珍しがられることも多いそうで「日本酒をいただきながら、よ