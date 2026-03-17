俳優の生田斗真、鈴鹿央士、お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニーが１７日、都内でサントリーの新炭酸飲料のＣＭ発表会に出席した。約１４年ぶりにサントリーが飲料ブランド「ギルティ炭酸ＮＯＰＥ」を立ち上げるもので、３人は２１日から放送の新ＣＭに起用。商品のギルティ（罪の意識）、背徳感にちなみ、囚人服姿での登壇となった。生田が「まさか囚人服姿でこの場に立つとは」といえば、アントニーは「引くぐらい似