馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はジョーカプチーノが勝った２００９年のファルコンＳを取り上げる。当時は１２００メートル。スピードを生かしていた今までの競馬から一転、鮮やかな差し切りで藤岡康騎手、中竹調教師にとっての初タイトルを運んできた。今までに見せたことのない走りだった。ジョーカプチーノはここまで５戦がすべて先行策。しかも、４戦で逃げていた。しかし、この日は中