子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが3月16日、自身のブログを更新。薬アレルギーによる発疹（薬疹）との闘いについて、最新の病状をブログで報告しました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん薬アレルギーの状況明かす「痒みと赤みが治らず前から約束していた事を急遽お断りしてしまいました」古村さんは数日前から、処方された抗生剤による薬アレルギー（薬疹）で全身の蕁麻疹や浮腫みに