俳優の小泉孝太郎が１７日、兵庫・西宮市の阪急西宮ガーデンズで「阪急西宮ガーデンズ春のお花見会」に出席した。新年度の抱負として「７２への道」とゴルフでの目標を明かした。「７２っていうのはやっぱりアマチュアゴルフではすごい数字ですし、パープレーっていうのはやっぱりすごい数字なんですよ」と熱弁。ベストスコアは７５と告白し「あと３つクリアすれば７２になるんです。４月から『パープレーへの道』という企画