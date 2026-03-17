◆ＷＢＣ準決勝イタリア２―４ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラがイタリアに逆転勝ちし、初の決勝進出を決めた。最初に試合が動いたのは２回だった。ベネズエラ先発のモンテロが安打と２連続四球で１死満塁のピンチを背負うと、押し出し四球で先制点を献上。なおも１死満塁で二ゴロの間に三塁走者の生還を許し、２点リードを許す展開となった。反撃したのは４回。１死からＥ・ス