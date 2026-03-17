◆ＷＢＣ準決勝イタリア２―４ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）イタリアがベネズエラに７回に逆転を許し、敗退が決まった。１次ラウンドでは優勝候補の米国を破るなど、今大会で唯一全勝を続け、同国初の４強進出を果たしていたが、ついに快進撃が止まった。押し出しなどで２回に２点を先取。１−２で迎えた７回に２番手ロレンゼン（ロッキーズ）が２死一塁から４連打を許し、逆転された。本