アメリカとイランの高官がテキストメッセージなどによる直接の連絡を再開したと報道されました。イラン側はこれを否定しています。アメリカトランプ大統領「我々は、イランのリーダーが誰なのか分からない。交渉を望んでいる者たちはいるが、彼らが誰なのか見当もつかない」トランプ大統領は16日、このように述べ、イランとの交渉について「準備ができているかも分からない」などと主張しました。こうしたなか、アメリカのニュー