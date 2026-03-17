俳優の小泉孝太郎が１７日、兵庫・西宮市の阪急西宮ガーデンズで「阪急西宮ガーデンズ春のお花見会」に出席した。館内エントランスに高さ５・５メートルの桜に、お花見をイメージして野点を設置。白色の着物に山鳩（やまばと）色の羽織姿で登場した小泉は「（着物は）なかなかプライベートでは着ないですね。浴衣くらいかな。お着物はめったにプライベートでは着ないです。仕事で着させてもらうとやっぱりいいですよね。気持