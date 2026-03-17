◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝イタリア2─4ベネズエラ（2026年3月16日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているイタリアは16日（日本時間17日）、準決勝のベネズエラ戦に逆転負け。初の決勝進出を逃しベスト4敗退となった。打線は2回1死からデゼンゾが中前打で出塁すると、カグリオン、フィッシャーが相手先発・モンテロの球を冷静に見極め連続四球で1死満塁の好機をつく