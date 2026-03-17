北欧ミステリー界の巨匠ジョー・ネスボが放つベストセラー犯罪小説を、超豪華キャストで実写化する新作映画『Blood on Snow（原題）』（日本語小説タイトル「その雪と血を」）。本作のイギリスにおける配給権をSkyが獲得し、2027年の劇場公開に向けて大きく動き出したことが明らかとなった。イギリスではSky Original作品としてプレミア公開される予定。本作の製作を牽引するのは、主演を務めるベネディクト・カンバーバッチ。現時