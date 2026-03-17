韓国俳優のチェ・ジウ（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。冬の韓国での日常を公開し、愛らしいプライベートな姿を披露した。【写真】『冬ソナ』から20年…チェ・ジウが公開した幸せ溢れるプライベートショットチェ・ジウは、複数枚の写真をアップし、赤いストールでフードのように首から頭までを覆った“赤ずきん”のような姿や、ちゃめっ気ある表情をしたショット、食事を楽しむほほ笑ましい姿など、日常のひとときを