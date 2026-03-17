元日本ハムの杉谷拳士氏（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。マイアミでのまさかの再会を報告し、反響を呼んでいる。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のため、米マイアミを訪れている杉谷氏。「マイアミで、元埼玉西武ライオンズのエルネスト・メヒアと再会」と故郷ベネズエラのユニホームを着たメヒア氏との再会ショットを投稿した。「一緒にプレーしたことはないけれど、同じグラウンドで同じ時間を過ご