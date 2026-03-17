ＷＢＣに日本代表として出場した広島・小園海斗内野手が１７日、マツダスタジアムで取材に応じ２０２８年ロサンゼルス五輪出場を熱望した。「行けるんだったら出たい。そこに焦点当てて頑張りたい」と２年半後の五輪を大目標に定めた。ＷＢＣでは１次ラウンドの最終・チェコ戦（東京Ｄ）の先発出場し３打数１安打。１５日の準々決勝・ベネズエラ戦（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）では代打で準備する場面もあったが