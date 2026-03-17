きょう未明、青森県三沢市の沖合で貨物船と漁船が衝突し、転覆した漁船の乗組員4人が重体となっています。漁船側は「漁の準備をしている時に衝突された」と説明しています。衝突したのは、広島県呉市の貨物船・末広丸と八戸港の漁船・第六十五興富丸です。きょう午前1時過ぎ、青森県三沢市のおよそ20キロ沖合で興富丸が転覆したと通報が入りました。興富丸は沈没したとみられ、乗組員4人の行方が一時わからなくなり、救助されたも