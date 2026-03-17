5月下旬から運用が始まる新たな防災気象情報について内閣府は、自治体が発表する避難に関する情報に活用するためのガイドラインを改定し、17日、公開しました。【映像】新しい防災気象情報5月下旬に始まる新しい防災気象情報は、「大雨」「土砂災害」といった4つの情報に分類され、それぞれで住民が取るべき行動を示す「レベル5」の緊急安全確保から「レベル1」までの5段階の警戒レベル別に整理されています。内閣府が17日に