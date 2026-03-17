Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2から新たに登場するトニートニー・チョッパーの映像表現手法やキャラクターの魅力について、キャストや制作陣が明かすメイキング映像が公開された。 チョッパーの繊細な表情をリアルに表現シーズン2の舞台となる“偉大なる航路（グランドライン）”へと乗り出した、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”。新たな仲間となる船医チョッパーの繊細な表情を表現するため、