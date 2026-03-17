【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（デイ4／3月15日）【映像】2枚連続で看板吹っ飛ばす衝撃光景（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）第3戦がケニアで開催され、トヨタの勝田貴元が初優勝を飾った。チームメイトのオリバー・ソルベルグは前日のデイリタイアもあって10位に沈んだが、最終ステージでは看板を破壊する火の玉のような走りを見せ、中継が騒然となる一幕があった。14日の競技3日目午前まで総