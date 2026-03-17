【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１６日、イランが船舶を攻撃しているホルムズ海峡の安全確保を巡り、日本などに対して艦船の派遣を「強く促す」と述べ、改めて協力を迫った。フランスが参加するとの見通しを示しつつ、派遣に消極的な国への強い不満を表明した。ホワイトハウスで行われた会合で記者団に語った。トランプ氏は日本と中国、韓国を名指しし、「我々よりもはるかに経済的にホルムズ海峡に依存してい