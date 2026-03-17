WBC(ワールドベースボールクラシック)の準決勝が17日に行われ、ベネズエラがイタリアに勝利。決勝の対戦カードが決まりました。準々決勝で日本を下したベネズエラは、今大会無傷の5連勝と快進撃みせるイタリアと激突。ベネズエラは6回に2アウト満塁のピンチを抑えると、1点を追う7回、2アウト1、3塁からアクーニャJr.選手のタイムリー内野安打で同点へ。さらに2番のガルシア選手の勝ち越しタイムリーや3番のアラエス選手のダメ押し