俳優小泉孝太郎（47）が17日、兵庫・西宮市の阪急西宮ガーデンズで「阪急西宮ガーデンズ春のお花見会」にスペシャルゲストとして出席した。館内を桜装飾する春の恒例イベント。“山鳩色”の着物姿で登場した小泉は「去年は相武紗季さんだったんですよね？プレッシャーかかるな。中年の僕で良いんですか？」と苦笑いしながらも、着物姿について聞かれると、着付けの先生から「普段から着たら？」「イメージがしやすかった」と褒