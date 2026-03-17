のオリジナルアニメーションシリーズ最新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が、2026年4月6日（月）より日米同時独占配信されることが決定した。あわせて日本版本予告と最新ポスターが解禁され、モール役を『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』以来演じ続けてきた山路和弘が続投することも発表された。さらに、本作の新キ