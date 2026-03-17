石川県内の人口推計について七尾市より北の6市町の人口が、能登半島地震以降1万2000人以上減少したことがわかりました。石川県が発表した2月1日時点の人口推計によりますと、石川県の人口は108万7386人と、前月から約1000人減少しました。市町別の減少数をみると、多い順に金沢が295人で最も減少していて、次いで加賀、小松となっています。 一方、能登半島地震が発生した2024年1月1日の人口から見ると、被害の大きかった七尾以