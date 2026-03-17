【（AV端子接続機器用）HDMIコンバーター＜ブラック＆ゴールド＞（型番：CC MLHDC BG）】 4月中旬 発売予定 価格：オープン（参考価格：2,145円） コロンバスサークルは、「（AV端子接続機器用）HDMIコンバーター＜ブラック＆ゴールド＞」（型番：CC MLHDC BG）を4月中旬に発売する。数量限定で価格はオープン。参考価格は2,1