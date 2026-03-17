ＷＢＣの日本代表として出場した鈴木誠也外野手（３１）が１６日（日本時間１７日）からアリゾナ州メサのカブスのキャンプに再合流した。鈴木は東京ドームで行われた１次ラウンドで１試合２本塁打を放つなど侍ジャパンの中軸として活躍。舞台をマイアミに移し、準決勝進出を目指した１４日（同１５日）のベネズエラ戦では「３番・中堅」で先発出場したが、初回の攻撃で二盗を試みた際に右ヒザを負傷し、無念の途中交代となって