お笑いコンビ ニューヨークが結成したコピーバンド、ニューヨークバンドは3月21日、Zepp Shinjuku(東京都新宿区)にて「ニューヨークバンドライブinジャパン2026 Zepp Shinjuku」を開催する。ニューヨークバンドは、ニューヨーク(嶋佐和也、屋敷裕政)が、かけおち・青木マッチョ、OWV・本田康祐、ちみどり・宮原健斗、西村ヒロチョ、烏骨鶏・宮下純、三浦リョースケ、まっすぐ加藤らと結成したコピーバンド。本格的な音楽性と笑いを