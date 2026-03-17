【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の赤楚衛二が主演を務めるテレビ東京系ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜よる11時6分〜）の最終話が、16日に放送された。赤楚演じる長谷大河とカン・ヘウォン演じるパク・リンの結末に驚きの声が寄せられている。【写真】ネット衝撃…2人の今後明らかとなった「キンパとおにぎり」3年後のシーン◆赤楚衛二主演「キンパとおにぎり」本作は日本と韓国、国籍の