【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの川崎希が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが作った弁当を公開した。【写真】38歳3児のママタレ「彩りも綺麗で美味しそう」夫手作りの焼き鮭・卵焼きなど入った弁当◆川崎希「アレクが全部作ってくれた」弁当公開川崎は「きょうはアレクが全部作ってくれた」と報告し、机の上に並んだ2つのお弁当の写真を公開。写真には、焼