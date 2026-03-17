【モデルプレス＝2026/03/17】ファミリーマートでは、「ピエール・エルメ アンソロジー（PIERRE HERME Anthology）」監修商品の第4弾となる新商品3種を、2026年3月17日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】ファミマで「ウマ娘5周年」コラボ決定◆ピエール・エルメ アンソロジー監修シリーズ第4弾ファミリーマートでは、2025年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、古き良き時