ガールズグループHearts2Heartsが、話題の新曲『RUDE!』の日本語バージョンをリリースする。Hearts2Heartsは、3月17日24時に各種音楽配信サイトを通じて『RUDE!』日本語バージョンを公開する。【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！本楽曲は、決められたルールに縛られない“おてんばな少女たち”の可愛らしい反抗心を描いた歌詞が特徴で、日本語で表現することで新たな魅力を届ける。また、Hearts2Heartsにとって初とな