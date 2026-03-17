音楽授賞式「第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」（以下、「ASEA 2026」）が5月16、17日の両日間、埼玉・ベルーナドームで開催される。これに伴い、MONSTA XのヒョンウォンとIVEのレイが初日のMCを務めるこが組織委員会より発表された。【写真】レイ、“意外なボリューム感”MONSTA XのヒョンウォンとIVEのレイは、昨年の「ASEA」でもMCを務め、センス溢れる進行の実力を披露した経緯がある。当時はそれぞれ異なる日のMCを担当し