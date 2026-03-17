【モデルプレス＝2026/03/17】なにわ男子の高橋恭平が3月17日までに、自身のInstagramを更新。髪色を新しくした最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「ブルーロック」実写化出演22歳俳優「大人っぽい」ヘアカラーチェンジショット◆野村康太、暗髪へのイメージチェンジを報告野村は「少しだけ髪が暗くなりましたっ」と報告。落ち着いたトーンの暗髪に、眼鏡を合わせたソロショットを披露した。◆野村康太のニューヘア