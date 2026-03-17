約40億ウォン（約4億円）の建物を購入した女優イ・ヘインが、月1200万ウォン（約120万円）の利息負担を告白し議論を呼んでいる。SNSで「皆さんなら耐えますか、それとも売りますか？」と投稿したところ、「生活苦アピールではないか」との批判が相次いだ。【画像】「元気になりました」イ・ヘイン、“ぱつぱつ”衣装イ・ヘインは最近、自身のSNSに「月の利息1200万ウォン、家賃収入600万ウォン（約60万円）。皆さんなら耐えますか