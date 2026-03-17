俳優のチョン・イルが、日本での一人暮らしの様子を公開した。チョン・イルは3月15日、自身の公式YouTubeチャンネル「一日一宇」で、「超簡単・自炊料理パスタレシピ #梅干しパスタ #自炊 #料理 #超簡単 #梅干し」と題した動画を後悔。【画像】チョン・イル、女性CEOとの熱愛説が出たラブラブ投稿この動画でチョン・イルは、「今日は浜松に出張に行った際に買ってきた梅干しを使って、ボンゴレパスタを作ろうと思います。ボンゴレ