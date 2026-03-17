ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『SHOGUN PIZZA（ショーグンピザ）』のワンハンドピザです。左から、「富山県産 白海老と山田水産からすみ」 \1,500、「生ハムキノコ」 \1,300。SHOGUN BLEND MIX CHEESEというオリジナルのミックスチーズを開発。真野さんそろそろお花見シーズンがやってきますね。春の行楽にぴったりのピザを見けましたよ！ 富山県発祥のSHOGUN PIZZAは、SHOGUN BURGERの