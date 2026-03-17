四国こどもとおとなの医療センター香川県善通寺市 香川県宇多津町のリサイクルショップで10歳未満の女児を盗撮しようとしたとして、四国こどもとおとなの医療センター（善通寺市）に勤務する循環器内科医の男(30)が17日、性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は3月14日午後1時30分ごろ、宇多津町のリサイクルショップで、10歳未満の女児のスカートの下にスマートフ