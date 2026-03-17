【にじさんじ 倉持めると】 2027年5月 発売予定 価格：24,200円 A・DIMENSIONは、フィギュア「にじさんじ 倉持めると」を2027年5月に発売する。価格は24,200円。 本商品はバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の倉持めるとさんを1/7スケールフィギュア化。はじける笑顔で元気いっぱいに跳び上がるポーズで立体化され、黒を基調とした衣